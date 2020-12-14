К 2027 году Павловске и Царском селе завершат восстановление водоемов

Работы охватывают очистку прудов от накопившихся осадков, пополнение запасов воды и реконструкцию гидравлических конструкций.

Восстановление водоемов Царского Села и Павловского парка завершится к 2027 году, объявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78". Глава города подчеркнул особое значение исторических фонтанов и прудов, находящихся под федеральным контролем, но являющихся частью общероссийского наследия.

Инициатива восстановления запущена несколько лет назад: Петербург обладает уникальными специалистами в данной сфере. Уже выполнена проектная документация по улучшению экологической обстановки в Продольном пруду, а также верхним и лебяжьим прудкам Екатерининского парка. Работы охватывают очистку прудов от накопившихся осадков, пополнение запасов воды и реконструкцию гидравлических конструкций.

Губернатор анонсировал масштабную программу реставрации, предусматривающую восстановление пятнадцати водоемов в границах Царского Села. Среди целей — возрождение уникальной исторической гидросистемы, использовавшейся ранее для подачи воды из знаменитых таицких каналов. Завершив реставрационные мероприятия в Царском Селе, специалисты перейдут к восстановлению в Павловском парке. Полностью программа должна быть реализована к 2027 году, когда отмечается юбилейная дата основания Павловска — 250 лет.

Ранее мы сообщили о том, что строительство двух новых станций петербургского метро обещают завершить до конца года.

Фото: Правительство Петербурга