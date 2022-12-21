Строительство двух новых станций петербургского метро обещают завершить до конца года

До 2026 года планируется значительно увеличить объемы строительства, поскольку предстоит обновление парка техники, включая приобретение современных наклонных щитов.

Открытие двух новых станций метрополитена — "Путиловская" и "Юго-Западная" — запланировано на конец текущего года. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках программы "Петербург. Новый взгляд" телеканала "78".

Кроме того, Беглов обратил внимание на сложность реализации проектов подземного транспорта в Северной столице. Строительство петербургского метро характеризуется особыми условиями: глубина залегания линий достигает десятков метров, что требует высочайшей профессиональной подготовки и специального оснащения. Также указано на необходимость увеличения темпов возведения новых объектов инфраструктуры. До 2026 года планируется значительно увеличить объемы строительства, поскольку предстоит обновление парка техники, включая приобретение современных наклонных щитов.

Подводя итог, Беглов подчеркнул наличие ряда трудностей и препятствий, несмотря на успешное преодоление предыдущего этапа развития городской транспортной системы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начнут выпускать местные электробусы.

Фото: Piter.TV