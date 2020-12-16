В Петербурге начнут выпускать местные электробусы

Беглов сообщил о создании производственных мощностей для электротранспорта в городе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что белорусские заводы адаптируют поставляемую технику под условия эксплуатации в северном городе. По его словам, в первую очередь это касается подвижного состава общественного транспорта и коммунальной техники.

В этом году завершается строительство первой очереди парка электробусов, а вторая очередь будет введена в эксплуатацию в следующем году. Первые 100 машин разместят именно там.

Беглов отметил, что электробусы оснащаются произведенными в Петербурге тяговыми батареями и силовой электроникой. Сейчас до 30% комплектующих производится на предприятиях города.

По словам губернатора, власти договорились о создании в Петербурге производственных мощностей по выпуску электробусов. Он подчеркнул, что сотрудничество выходит за рамки схемы "продавец-покупатель" и становится полноценным партнерством.

Минтранс разработал правила сбора в 150 рублей в фонд реконструкции аэродромов.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга