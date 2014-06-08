Минтранс разработал правила сбора в 150 рублей в фонд реконструкции аэродромов

Чиновник разъяснили новые требования к авиапассажирам.

Правила сбора в размере 150 рублей с одного пассажира в фонд реконструкции аэродромов и его использования определены российским министерством по транспорту. Соответствующее постановление федерального правительства огласили журналисты из новостного агентства "ТАСС". В СМИ указали, что правила могут вступить в силу с 1 марта 2026 года. Они будут действовать до 1 марта 2032 года. Уточняется, что при принятии документа властями будет введен новый инфраструктурный сбор, который будут взимать с пассажиров авиарейсов.

В тексте проекта говорится о том, что платить сбор будут авиакомпании, а оператор инфраструктурного сбора - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" будет аккумулировать и использовать такой сбор. Российские аэропорты объединятся по группам. Денежные средства, собранные в рамках каждой группы, будут аккумулироваться на отдельном банковском счете. Далее деньги будут использоваться исключительно для улучшения инфраструктуры воздушных гаваней из соответствующей группы.

Дополнительно профильное ведомство также определило формулу размера инфраструктурного сбора с одного человека, а также его базовая ставка - 150 рублей за каждого пассажира. Кроме того, формулой предусмотрен уровень инфляции и корректирующий коэффициент, базово равный одному. Однако показатель может быть изменен решением федерального правительства.

