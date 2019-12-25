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Авиавласти Турции пообещали исправить проблему недоставки Turkish Airlines багажа
Сегодня, 15:20
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Авиавласти Турции пообещали исправить проблему недоставки Turkish Airlines багажа

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Минтранс сообщил о том, что в скором времени проблема может быть решена.

Авиационные власти Турции пообещали исправить проблему недоставки компанией Turkish Airlines багажа пассажиров рейсов в РФ Соответствующее заявление сделал заместитель министра по транспорту Владимир Потешкин. Чиновник заметил, что российское министерство по транспорту провело консультацию с иностранными коллегами по существующей проблеме. В профильном ведомстве добавили, что ситуация находится также на контроле у Росавиации и воздушной гавани "Внуково".

Обозначена отрицательная динамика, которую мы для себя отмечаем в этом вопросе. Со стороны авиационных властей Турецкой Республики заверение в том, что ситуация будет исправлена. Мы предложили ряд корректирующих мероприятий.

Владимир Потешкин, замглавы Минтранса РФ

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Фото: Piter.tv

Теги: turkish airlines, авиасообщение, багаж, минтранс, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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