Авиавласти Турции пообещали исправить проблему недоставки Turkish Airlines багажа

Минтранс сообщил о том, что в скором времени проблема может быть решена.

Авиационные власти Турции пообещали исправить проблему недоставки компанией Turkish Airlines багажа пассажиров рейсов в РФ Соответствующее заявление сделал заместитель министра по транспорту Владимир Потешкин. Чиновник заметил, что российское министерство по транспорту провело консультацию с иностранными коллегами по существующей проблеме. В профильном ведомстве добавили, что ситуация находится также на контроле у Росавиации и воздушной гавани "Внуково".

Обозначена отрицательная динамика, которую мы для себя отмечаем в этом вопросе. Со стороны авиационных властей Турецкой Республики заверение в том, что ситуация будет исправлена. Мы предложили ряд корректирующих мероприятий. Владимир Потешкин, замглавы Минтранса РФ

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Фото: Piter.tv