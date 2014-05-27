В Петербурге торжественно открыли площадь Хошимина в знак дружбы с Вьетнамом

Новая площадь на пересечении улицы Хошимина и проспекта Просвещения стала символом стратегического партнерства.

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия площади Хошимина, расположенной на пересечении одноименной улицы и проспекта Просвещения. Мероприятие прошло с участием губернатора города Александра Беглова и супруги генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нго Фыонг Ли.

Как отметил посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, новая площадь символизирует стратегическое партнерство между двумя странами. Памятник первому президенту Вьетнама был установлен на этом месте двумя годами ранее - в столетнюю годовщину его визита в Петроград.

Россия стала первым государством, с которым Вьетнам установил отношения стратегического уровня, а Петербург лидирует по количеству совместных проектов, подчеркнул Александр Беглов. Исторические связи между городами берут начало в 1977 году, когда Хошимин и Ленинград стали городами-побратимами. Год спустя в северной столице появилась улица имени вьетнамского лидера, а теперь его память увековечена и в названии новой площади.

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Фото: пресс-служба Смольного