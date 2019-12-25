АТОР прокомментировала ситуацию с виртуальными сим-картами в Турции

Турецкие власти ввели запрет на доступ к ряду провайдеров eSIM.

Российские туристы не испытывают глобальных проблем с виртуальными сим-картами (eSIM) на территории Турции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Ассоциации туроператоров России (АТОР). Специалисты заметили, что связь работает, а возникающие у наших граждан проблемы оперативно решаются. Ранее иностранное издание Medyascope сообщило читателям о том, что управление по информационным и коммуникационным технологиям Турции (BTK) наложило запрет на доступ к ряду провайдеров eSIM, позволяющему интегрировать виртуальную сим-карту в электронный носитель и получить за рубежом более дешевый мобильный интернет. Доступ был заблокирован ряду операторов, среди которых оказались такие компании как Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim и BNESIM.

Да, как раз на днях к нам обратилась клиентка, которая поехала с нашей eSIM Telwel в Турцию. Связь подключала на месте и приложение не работало. Женщина обратилась к нам по почте, мы прислали код активации, и проблема была решена. Сергей Ставропольцев, гендиректор Telwel

В пресс-лужбе компании Telwel не называют произошедшее глобальной проблемой, которая произошла впервые в Турции. Приложение того или иного eSIM-сервиса может не сработать также в ОАЭ, и в Китае, и в Малайзии. Однако речь не идет о постоянной или массовой истории. Иногда для решения проблемы пользователю достаточно будет просто отключить VPN. В АТОР добавили, что для клиентов компании МТС, которые отдыхают в Турции с eSIM от сервиса, тоже не возникает трудностей с использованием мобильного интернета и его подключением. Услугу подключают все желающие до поездки.

В Telwel заметили, что Турция - лидер у россиян по количеству покупок eSIM среди других стран. В рейтинге также оказались Таиланд, Китай, ОАЭ. Популярны Индонезия, Вьетнам.

АТОР: не менее 11 тыс. туристов столкнулись с задержками и отменами рейсов.

Фото: pxhere.com