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АТОР: не менее 11 тыс. туристов столкнулись с задержками и отменами рейсов
Сегодня, 10:29
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АТОР: не менее 11 тыс. туристов столкнулись с задержками и отменами рейсов

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Туристы пострадали из-за задержек вылетов в связи с ночными атаками ВСУ беспилотниками и другими причинами.

Не менее 11 тысяч российских организованных туристов столкнулись с серьезными задержками и отменами рейсов за  последние дни. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства ТАСС поделились сотрудники прес-сслужбы  Ассоциации туроператоров России (АТОР). Специалисты отметили, что путешественники столкнулись с длительными задержками и отменами перелетов как при отправлении на отдых, так и на обратном пути домой.

Из-за авиационного хаоса пострадали более 11 тыс. организованных туристов. 

пресс-служба АТОР

Ночью 7 июля над Ленобластью сбили три беспилотника.

Фото: Pitet.tv

Теги: атор, задержка рейсов, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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