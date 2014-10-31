АТОР: не менее 11 тыс. туристов столкнулись с задержками и отменами рейсов

Не менее 11 тысяч российских организованных туристов столкнулись с серьезными задержками и отменами рейсов за последние дни. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства ТАСС поделились сотрудники прес-сслужбы Ассоциации туроператоров России (АТОР). Специалисты отметили, что путешественники столкнулись с длительными задержками и отменами перелетов как при отправлении на отдых, так и на обратном пути домой.
Из-за авиационного хаоса пострадали более 11 тыс. организованных туристов.
пресс-служба АТОР
Ночью 7 июля над Ленобластью сбили три беспилотника.
Фото: Pitet.tv
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