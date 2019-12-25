Ночью 7 июля над Ленобластью сбили три беспилотника

Над территорией Ленобласти 7 июля силы ПВО уничтожили три беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По словам губернатора региона Александра Дрозденко, БПЛА были сбиты в Лужском районе.
В Лужском районе средствами РЭБ ночью подавлены БПЛА. Жертв и разрушений нет. Благодарю ПВО за надежную защиту неба.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Всего в стране уничтожили 91 беспилотник, больше всего – в Белгородской, Курской и Липецкой областях.
В петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы, также пассажиры не могут вылететь в Северную столицу из других городов. В воздушной гавани заявили о том, что там продолжает работать оперативный штаб.
Совместная работа позволяет оперативно подготавливать борты к отправке. Первый рейс после снятия ограничений вылетел спустя всего 22 минуты. Усилены смены наземных служб, также задействованы все необходимые ресурсы для ускоренного обслуживания воздушных судов.
Пресс-служба Пулково
В зонах ожидания накануне вечером людям предоставляли мягкие сидения и раскладные стулья.
Фото: unsplash (George Kroeker)
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