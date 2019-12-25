Синоптик Ильин предупредил о похолодании в Подмосковье в середине недели

По словам эксперта, с 8 апреля в регионе ожидается ухудшение погоды.

Синоптик Александр Ильин предупредил о похолодании в Подмосковье в середине недели. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, с 8 апреля в регионе ожидается ухудшение погоды. Ильин уточнил, что в Подмосковье придут мокрый снег, дождь и ночные заморозки. Кроме того, со среды по пятницу в ночное время могут выпасть снежные осадки. К 9 апреля температура воздуха упадет до +2 градусов, а в отдельных района снизится до нуля.

Синоптик добавил, что дополнительным фактором станет ветер северных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду. При этом он подчеркнул, что порывы ветра к выходным ослабнут.

