В Подмосковье рассказали, какие парки, набережные и скверы благоустроят в 2026 году

В СМИ назвали объекты, которые ждет обновление.

На территории Московской области в течение семи лет действует национальный проект "Инфраструктура для жизни". За это время в российском регионе власти благоустроили 329 общественных территорий, включая пешеходные зоны, городские площади, парки и набережные. В 2026 году году в регионе преобразятся еще 72 объекта. Для местных жителей власти создадут современные зоны отдыха для тихих прогулок и занятий спортом. В комментарии журналистам телеканала "360.ru" заместитель председателя регионального правительства, министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин уточнил, что с 2019 года местные власти благоустроили свыше 70 парков, 43 лесопарка, 69 активных зон, пешеходные площадки и скверы. В 2025 году после модернизации территорий для посетителей открылись парки в Ивантеевке, Подольске, Люберцах, Коломне, Лобне и Пушкине. Эти зеленые пространства суммарно посетили 93 миллиона человек.

По своей региональной программе мы создаем общественные пространства, включая парки в лесах, реконструируем скверы, мемориалы — все это очень важная работа. Необходимо, чтобы эти территории содержались в надлежащем состоянии, радовали жителей. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

Также в прошлом году для посещений чиновники открыли мост "Дружба" в Люберцах, набережную реки Нары в Наро-Фоминске и прибрежную зону реки Теребенки в Чехове. Дополнительно реализуется программа "Парки в лесу". За минувший год посетителям после благоустройства стали доступны Ольгинский лесопарк в Балашихе, лесопарк "Авангард" в Электростали, лесопарк "Опалиховский". В 2026 году подобные работы будут проведены в отношении 14 парков, 13 лесопарков, 10 набережных, 15 пешеходных зон и площадей, 12 скверов. К маю в Подмосковье благоустроят знаковую для Лобни локацию — "Рубеж обороны Москвы. Там воссоздадается первоначальный облик площади с постаментом и зениткой. Изменения коснутся и Малаховский парк, о чем ранее просили местные жители. При помощи архивных снимков специалисты восстановят на участке летний театр. Такие мероприятия должны завершиться уже к первому мая. К началу следующего месяца на проспекте Победы в Ступине откроется сухой фонтан. В Коломне новый облик получит сквер "Блюдечко", в котором обновится смотровая площадка на Бобренев монастырь. В этом году в Московской области планируют обновить сразу 56 малых общественных пространств, а также заменить 358 детских площадок.

В микрорайоне "ЛиАЗ" в Ликино-Дулеве рабочие реализуют проект в рамках федерального конкурса. Местом притяжения станут тематические элементы в виде автобусов. В этих точках откроются кафе и спортивные площадки для отдыхающих. В Протвине победителем всероссийского голосования по лучшим объектам стал сквер "Мирабель". На участке строители восстановят доску почета и бассейн с рыбками, украшенный мозаикой из смальты. По просьбе местного населения будет благоустроена зона отдыха, расположенная на берегу реки Учи в Ивантеевке. Во Власихе оборудуют набережную Среднего пруда.

Кросме этого власти намерены благоустроить планируют лесопарк "Массовка" в Дедовске. Речь идет о традиционном месте для катания на лыжах. Любители зимнего спорта также просили чиновников благоустроить лесопарк, находящийся на улице Неделина в Щелкове.

"В Одинцове приведем в порядок "Трехгорку" — это не просто место отдыха, а важный пешеходный маршрут жителей к станции МЦД. Кроме того, в Богородском округе сделаем лесопарк "Волхонку", в Раменском — "Восьмидорожье", а в Дубне к старту зимнего сезона откроем новую лыжную базу "Юде-Кон". В Балашихе же завершим вторую очередь Вишняковского лесопарка, Михаил Хайкин, глава министерства по благоустройству в Подмосковье

На севере Петербурга появятся новые дороги: в "Юнтолово" расширяют транспортную сеть.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области