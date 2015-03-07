На севере Петербурга появятся новые дороги: в "Юнтолово" расширяют транспортную сеть

Работы затронут как уже заселённые кварталы, так и территории, где строительство только развивается.

В северной части Петербурга планируется расширить дорожную сеть в жилом районе Юнтолово. До 2028 года здесь должны построить четыре новых участка дорог общей протяжённостью более 3,6 километра. Проект реализует "Главстрой Санкт-Петербург", рассказал портал "Строительный Петербург".

Работы затронут как уже заселённые кварталы, так и территории, где строительство только развивается. Помимо новых дорог специалисты подготовят проекты модернизации двух загруженных перекрёстков — на Мшинском переулке и Ивинской улице в районе Коннолахтинской дороги.

Самым крупным объектом станет продолжение Юнтоловского проспекта. Новый участок длиной более километра свяжет Ивинскую улицу с Мшинским переулком. Также планируется построить дорогу между Ивинской улицей и Гладышевским проспектом протяжённостью около 1,1 км. Сам Гладышевский проспект продлят ещё примерно на километр — до реки Юнтоловки.

Ещё один элемент будущей сети — Лисинская улица. Её первый участок длиной чуть больше 300 метров соединит будущую дорогу с продолжением Юнтоловского проспекта и обеспечит выезд из нового квартала.

Развитие дорог в этой части города связано с более крупными транспортными проектами. Сейчас продолжается строительство магистрали М-32, а в перспективе обсуждается реконструкция Приморское шоссе и создание дублёра — магистрали М-1, которая должна соединить будущую трассу М-49 с Кольцевая автомобильная дорога Санкт-Петербурга.

Жилой район "Юнтолово" развивается уже больше десяти лет — с 2013 года. Параллельно со строительством домов здесь постепенно появляются школы, детские сады и новые улицы, которые должны обеспечить удобный выезд из кварталов и разгрузить дороги Приморского района.

Фото: Главстрой Санкт-Петербург