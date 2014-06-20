Повышение утильсбора в России: что известно

Piter.TV разобрался, поменяются ли тарифы в 2025 году и как повлияют новые ставки на стоимость машин.

В России идет активное обсуждение повышения ставок утилизационного сбора на автомобили. Соответствующий законопроект внес Минпромторг. Piter.TV разобрался, поменяются ли тарифы в 2025 году и как повлияют новые ставки на стоимость машин.

Что такое утильсбор

Это сумма, которая необходима для покрытия расходов на переработку ТС после завершения его срока службы. Платеж обязателен и распространяется на все виды авто, зависит от типа (легковой, грузовой, автобус), возраста, массы и объема двигателя. Сбор рассчитывается по формуле: Базовая ставка х Коэффициент. Данные, актуальные сейчас, указаны на сайте правительства страны. Их установили в 2013 году и отредактировали в 2016-м. Базовые ставки утильсбора не изменятся и сохранятся на уровне: 20 тыс. рублей – для "легковушек", 150 тыс. рублей – для грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов, 172,5 тыс. рублей – для спецтехники.

За утилизацию авто должны платить импортеры при ввозе иностранного транспортного средства в Россию, производители, если машина собрана на заводе в РФ, а также покупатели, если привезли автомобиль из-за границы, и в других случаях, когда сбор не был оплачен.

Если раньше автовладельцы платили за объем двигателя, то, согласно новым предложениям, начнут учитывать его мощность. Так, повышенные коэффициенты будут применяться для ТС с бензиновыми и дизельными двигателями мощнее 160 л. с., для электромобилей и последовательных гибридов мощнее 80 л. с. Ожидается, что машины подорожают в два раза.

Для чего повышают ставку утильсбора? В Минпромторге считают, что нынешний подход уже не актуален, поскольку в последнее время большим спросом пользуются мощные авто с небольшим мотором, электрокары и гибриды с высокой отдачей. А по мнению автоэксперта и руководителя экспертной компании LEM Solution Евгения Ладушкина, повышение платежа – один из инструментов, чтобы увеличить количество автозаводов на территории РФ. Производства предоставляют рабочие места и развивают отечественные технологии, и это – плюсы для государства.

Минпромторг об отсрочке утильсбора

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу отсрочить введение новых правил расчета утильсбора с 1 ноября. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года: официальный документ уже готовят. Как отметила в разговоре с "Авито Авто" автоблогер Елена Лисовская, повышение утильсбора переносят ради покупателей ТС, ожидающих свою машину. По ее мнению, отсрочку сделают только чтобы успеть растаможить автомобили, застрявшие на границе, или еще не доехавшие до нее. Это даст возможность ввезти те авто, которые люди не успевали завезти, а заказали раньше. А если подтвердят, что повышение сбора перенесут, то за покупкой автомобиля блогер советует обратиться к продавцам с площадками возле России: это, к примеру, Бишкек и Белоруссия. Еще рекомендуется рассмотреть Корею, поскольку от нее недалеко Владивосток.

Как рассчитывают утильсбор сейчас

До вступления в силу нововведений физические лица, ввозящие один автомобиль для личного пользования без перепродажи в течение года, сохраняют льготную величину сбора:

– 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль (до 3 лет);

– 5,2 тыс. рублей за подержанную машину старше 3 лет.

Для наглядности: насколько могут подорожать отдельные модели машин

Согласно предложению Минпромторга, базовую ставку утильсбора будут формировать на основании типа и объема двигателя, а мощность мотора повлияет на формирование коэффициента. Подробнее с размерами коэффициента можно ознакомиться по ссылке, индексировать его планируют до 2030 года.

Например, вы хотите приобрести "легковушку" с объемом двигателя 2 литра и мощностью 150 л. с. для личного пользования и рассчитать сбор. Возьмем специальный коэффициент для этой категории 1,7, и получится, что сумма утильсбора – 20 000 х 1,7 = 34 000 рублей (при базовой ставке для легковых авто в 20 000 рублей).

При покупке ТС с мощностью двигателя 160-190 л. с. до 3 лет сбор будет 750 000 рублей, старше 3 лет – 1 244 000 рублей. При мощности 190-220 л. с. за машину до 3 лет выйдет 794 000 рублей, старше 3 лет – 1 320 000 рублей. С двигателем 220-250 л. с. в авто до 3 лет платеж обойдется в 842 000 рублей, старше 3 лет – 1 398 000 рублей, 250-280 л. с. до 3 лет – 952 000 рублей, старше 3 лет – 1 532 000 рублей. Сбор за ТС с двигателем 310-340 л. с. составит 1 216 000 рублей (до 3 лет) и 1 836 000 (старше 3 лет). Свыше 400 л. с. – до 2 874 000 (до 3 лет) и до 3 810 000 рублей (старше 3 лет).

В первую очередь, как говорят эксперты, подорожание коснется новых ТС, поставляемых на рынок по схеме параллельного импорта. Что получается по предварительным расчетам:

– Toyota RAV4 (205 л. с). Утильсбор сейчас 3400 рублей, после нововведений – 1 970 000 рублей;

– BMW X5 (352 л. с.): 3400 и 2 362 000 рублей;

– Geely Monjaro (238 л. с.): 3400 и 842 000 рублей;

– Volkswagen Tiguan (220 л. с.): 3400 и 794 000 рублей;

– Lixiang L7 (449 л. с., гибрид): 3400 и 3 040 000 рублей.

Что касается машин с пробегом, подорожание их тоже затронет, однако позже – через два-три месяца после повышения сбора, прогнозируют специалисты. Директор департамента закупок авто с пробегом "Авилон" Роман Кляузов заявил Autonews.ru о том, что "если не дойдет до ажиотажа, то ожидается последующая коррекция цен вниз на 2-3%".

Модели автомобилей с мощностью двигателя до 160 л. с. являются большей частью массового сегмента (отечественные машины, многие "китайцы", популярные Hyundai Solaris, Kia Rio, Chery Tiggo 4 и их аналоги). Хоть и повышение утильсбора таких ТС не коснется, все равно в стоимости они вырастят. По словам генерального директора компании "Мотор-Плейс" Михаила Плотникова, "рынок един, а перераспределение по миксу моделей создаст общий инфляционный всплеск".

Утилизационный сбор получится рассчитать с помощью специального калькулятора.

