В два раза больше машин сможет проехать между Россией и Южной Осетией

Мощности увеличатся после реконструкции.

В два раза больше автомобилей из России сможет пропускать Южная Осетия. Страны связывает единственный пункт – Нижний Зарамаг. Его модернизацию обсудили глава Минтранса Андрей Никитин и президент Республики Алан Гаглоев. Новость появилась в канале ведомства.

В прошлом году через Нижний Зарамаг проехали 407 тыс. машин, а также 1 млн человек. Показатели превышают плановые. Переход продолжают реконструировать. Так, заменили кабины паспортного контроля и установили досмотровый комплекс для леговых автомобилей. Кроме того, идет тестирование системы "Время в пути". Она показывает, сколько минут осталось до пересечения границы.

В Минтрансе отметили, что до конца следующего года мощности вырастут в два раза. Планируется, что пересекать пункт смогут более 2.6 тыс. машин в сутки. Известно, что объем автомобильных перевозок между странами ежегодно достигает 100 тыс. тонн.

Еще одна точка сотрудничества – кадры. Российская сторона готова обеспечить возможность обучения студентов из Республики по транспортным специальностям в Российском университете транспорта. Сообщает Минтранс РФ

Ранее сообщалось, что председатель Законодательного собрания обсудил с главой Совета регионов Индонезии рост товарооборота.

Видео: Минтранс РФ