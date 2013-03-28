На Пулковском шоссе в канаве нашли труп мужчины со сломанными рёбрами

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

По дороге в аэропорт "Пулково" нашли труп неизвестного мужчины, который лежал в канаве. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне около 14:20 тело неизвестного нашли около железнодорожной платформы "Аэропорт" на Пулковском шоссе. Труп мужчины, которому на вид 35 лет, лежал в 30 метрах от путей в канаве. У погибшего сломаны рёбра, левое плечо и повреждена левая скуловая область.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Видеонаблюдение отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в подвале больницы в Петергофе обнаружили тело пенсионера.

Фото: Piter.tv