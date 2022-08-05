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В подвале больницы в Петергофе обнаружили тело пенсионера
Сегодня, 15:31
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В подвале больницы в Петергофе обнаружили тело пенсионера

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На вид погибшему, предположительно, около 70 лет.

В подвале Николаевской больницы в Петергофе нашли тело пожилого мужчины со следами удушения. Информация об этом поступила полицейским утром 13 сентября, пишет портал konkretno.ru. 

На вид погибшему, предположительно, около 70 лет. Его личность и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что спасатели обнаружили труп петербуржца в акватории Гагры после трех дней его поисков. Тело утонувшего доставили в морг Гагрской районной больницы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: николаевская больница, тело пенсионера
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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