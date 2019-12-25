Пациентов Николаевской больницы начали распределять по другим стационарам

Комздрав надеется на помощь комитета по социальной политике.

В комитете по здравоохранению предупредили об изменении маршрутизации пациентов, которые страдают хронической почечной недостаточностью и получают медицинскую помощь методом заместительной почечной терапии в Николаевской больнице. Дело в том, что медучреждение возобновило прием больных коронавирусом.

На данный момент были перераспределены 46 пациентов в 10 медучреждений как Петербурга, так и Ленобласти. Были выбраны те больницы, в которых есть отделение амбулаторного диализа. Также медики учли пожелания пациентов.

Комитетом по здравоохранению направлено письмо в Комитет по социальной политике с просьбой о предоставлении мер социальной поддержки по транспортировке пациентов от места фактического проживания до места получения медицинской помощи и обратно. говорится в сообщении.

Напомним, за последнюю неделю дополнительные инфекционные койки появились не только в Николаевской больнице, но и Госпитале для ветеранов войн, больнице №20.

Фото: ВКонтакте / Николаевская больница (больницы Санкт-Петербурга