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Николаевская больница возобновляет приём ковид-пациентов
Сегодня, 10:16
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Николаевская больница возобновляет приём ковид-пациентов

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Стационар будет принимать жителей южных районов Петербурга.

С пятницы, 5 августа, Николаевская больница переходит в режим инфекционного стационара для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в официальной группе Петродворцового района Северной столицы ВКонтакте.

В учреждении будут проходить лечение жители южных районов города, что позволит сократить время госпитализации.

Отделение гемодиализа, которое до недавнего времени располагалось в больнице, будет перенаправлено в другие медицинские учреждения с персональной маршрутизацией пациентов.

Ранее мы сообщили о том, что корпус Госпиталя для ветеранов войн снова принимает коронавирусных больных.

Фото: Piter.TV

Теги: корронавирус, николаевская больница, пандемия 2022, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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