Николаевская больница возобновляет приём ковид-пациентов

Стационар будет принимать жителей южных районов Петербурга.

С пятницы, 5 августа, Николаевская больница переходит в режим инфекционного стационара для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в официальной группе Петродворцового района Северной столицы ВКонтакте.

В учреждении будут проходить лечение жители южных районов города, что позволит сократить время госпитализации.

Отделение гемодиализа, которое до недавнего времени располагалось в больнице, будет перенаправлено в другие медицинские учреждения с персональной маршрутизацией пациентов.

Ранее мы сообщили о том, что корпус Госпиталя для ветеранов войн снова принимает коронавирусных больных.

Фото: Piter.TV