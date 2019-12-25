Николаевская больница возобновляет приём ковид-пациентов

С пятницы, 5 августа, Николаевская больница переходит в режим инфекционного стационара для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в официальной группе Петродворцового района Северной столицы ВКонтакте.
В учреждении будут проходить лечение жители южных районов города, что позволит сократить время госпитализации.
Отделение гемодиализа, которое до недавнего времени располагалось в больнице, будет перенаправлено в другие медицинские учреждения с персональной маршрутизацией пациентов.
Ранее мы сообщили о том, что корпус Госпиталя для ветеранов войн снова принимает коронавирусных больных.
Фото: Piter.TV
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