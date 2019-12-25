Корпус Госпиталя для ветеранов войн снова принимает коронавирусных больных

Всего в городе развернуто 1259 коек для борьбе с болезнью.

С четверга, 28 июля, в Петербурге будет возобновлён примем больных COVID-19 в петербургском корпусе Госпиталя для ветеранов войн. В общей сложности учреждение выделит на эти нужды 120 коек. Об этом сообщило издание "Петербургский дневник" со ссылкой на информацию Комздрава города.



На данный момент в Северной столице развернуто 1259 коек для лечения COVID-19. При необходимости эту цифру готовы увеличить. Глава ведомства Дмитрий Лисовец подчеркнул, что уровень мест для пациентов с диагнозом "коронавирус" пока держится на уровне 20%



Добавим, что сегодня в Петербурге зафиксировано более 1 тыс. новых заражений COVID-19 впервые с весны.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ковид выявили у 435 жителей.

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга