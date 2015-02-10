В доме главврача Николаевской больницы прошли обыски по делу о хищении

Главврач Николаевской больницы стал свидетелем в расследовании дела о мошенничестве.

В Санкт-Петербурге у главного врача Николаевской больницы Дмитрия Решетника прошли обыски в рамках расследования дела о мошенничестве при исполнении госконтрактов, сообщил телеканал "78.ru".

Следственные действия проводились как по месту работы, так и в доме медика. Несмотря на обыски, Решетник продолжил исполнять обязанности и утром вышел на работу. На данный момент он проходит по делу в статусе свидетеля.

Расследование связано с деятельностью компании "Ориент", выполнявшей заказы на модернизацию системы медгазоснабжения больницы. По данным следствия, при участии фирмы были использованы фиктивные коммерческие предложения, что позволило завысить стоимость контрактов.

Общая сумма договоров составила 94,4 млн руб., из которых 40,7 млн руб. были похищены. Петродворцовый районный суд ранее заключил под стражу генерального директора компании "Ориент". Следствие продолжает устанавливать роль всех участников предполагаемой схемы.

Фото: Piter.TV