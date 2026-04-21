По предварительным оценкам специалистов, ущерб составил более 1,6 млн рублей.

В Алтайском крае трое бизнесменов уличены в хищении и продаже более 4500 тонн грунта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, трое жителей Барнаула украли грунт с участка, расположенного неподалеку от аэропорта в Индустриальном районе. Незаконная добыча земли осуществлялась при помощи спецтехники в ночное время суток. Ее продали сообщникам предприятию, специализирующемуся на выращивании плодовых и овощных культур, а также индивидуальным покупателям.

По предварительным оценкам специалистов, ущерб составил более 1,6 млн рублей. Обыски одновременно прошли по месту жительства всех фигурантов. Все задержанные имеют статус индивидуальных предпринимателей. Возбуждено уголовное дело. Недобросовестные бизнесмены допрошены и дают признательные показания.

Видео: ГУ МВД России по Алтайскому краю