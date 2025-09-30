Бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Штокману предъявили обвинение во взятке

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

Следственный комитет России предъявил обвинение в получении взятки бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства. Известно, что экс-чиновник был пойман оперативниками из силовых структур. Сейчас мужчина отправлен под стражу.

Региональным управлением СК ... предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). сообщение СК РФ

Специалисты из Следственного комитета полагают, что бывший вице-мэр города за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за исполнением работ получил от предпринимателей взятку в размере 55 миллионов рублей. На текущий момент силовики провели обыск по месту жительства фигуранта уголовного дела. Устанавливаются возможные криминальные эпизоды в деятельности подозреваемого.

Напомним, что Илья Штокман был назначен заместителем главы администрации города, директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры 28 сентября 2020 года. С 14 декабря 2020 года чиновник получил рабочее место первого заместителя руководителя администрации. В конце сентября 2022 года россиянин ушел служить в зону проведения специальной военной операции, но при этом должность за ним сохранялась. Однако фактически мужчина не исполнял своих трудовых обязанностей в местной администрации. А 27 августа глава города Юрий Шалабаев сообщил о том, что Илья Штокман покинул занимаемую должность.

Фото и видео: Следственный комитет России