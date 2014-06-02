На нападавшего на техникум в Архангельске возбудили уголовное дело

15 лет в колонии грозит экс-студенту, ранившему нескольких человек в учебном заведении.

Напавший на архангельский техникум Артемий Корюков скрыл своё отчисление от родственников. о информации от Telegram-канала BAZA, юноша сообщил матери о том, что просто не хочет дальше там учиться, поэтому забирает документы. Позже выяснилось, что в реальности юноша не смог сдать экзамен. Установлено, что в последние дни молодой человек большое количество времени проводил дома за компьютером. Мама подозреваемого объяснила, что у ее сына был серьёзный конфликт в учебном учреждении с другими студентами, поэтому он не любил посещать занятия. Она добавила, что мальчик рос скрытным, у него не было друзей.

В Telegram-канале "112" уточнили, что социальный педагог Татьяна Винокурова, которую ранил 18-летний злоумышленник, сейчас находится на операции. Состояние пациентки оценивается медиками как тяжелое. Учительница русского языка и литературы Ольга Иванова получила ранение в надплечье. Состоянию ее здоровья медицинский персонал дал характеристику как "удовлетворительное". В Telegram-канале SHOT рассказали со ссылкой на студентов из архангельского техникума о том, что завуч Ольга Иванова никогда не относилась плохо к учащимся, включая самого Артемия Корюкова. Один из учеников, у которого также фиксируются проблемы с успеваемостью, отметил, что педагог ранее защищала его во время профилактического совета. Знакомые отзываются о потерпевшей как об улыбчивом и добром человеке.

Согласно предварительным данным, Артемий Крюков принёс с собой в техникум в рюкзаке сразу два холодных оружия. Но воспользоваться юноша успел только одним ножом. Второй нож был припрятан на случай, если выронит первый во время борьбы или в том случае, если его разоружат противники.

В Архангельске бывший студент колледжа напал с ножом на его сотрудников.

Фото и видео: Следственный комитет России