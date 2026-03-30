Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства доложили о социально-экономическом развитии региона. Отдельное внимание было уделено теме несырьевого неэнергетического экспорта. По словам Цыбульского, для властей Архангельской области вопросы экспорта являются "вторым фронтом". Он подчеркнул, что нынешние санкции против России направлены на ограничение продвижения отечественной продукции на международных рынках.

Глава Архангельской области отметил, что на сегодняшний день экспорт остается важной статьёй дохода бюджета. По его словам, в 2025 году объем несырьевого неэнергетического экспорта составил 149 млрд долларов, и этот показатель превысил на 10% результат предыдущего периода.

