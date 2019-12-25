Владимир Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры

Глава государства поздравил Олимпийский комитет России со 115-летием.

Президент России Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет страны со 115-летием. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства заявил, что Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр в будущем и готова вносить вклад в сохранение подлинных идеалов олимпизма.

Путин отметил, что Россия была в числе учредителей Международного олимпийского комитета (МОК) и с 1900 года участвует в возрождённых Олимпийских играх. Дважды — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи — страна принимала Игры у себя, и оба раза они были проведены "на высочайшем организационном и творческом уровне", что признавали и в МОК.

Российский лидер также подчеркнул, что нынешний юбилей — прекрасный повод вспомнить всех, кто стоял у истоков отечественной спортивной отрасли, укреплял её победные традиции, завоевывал медали и титулы, воспитывал олимпийских чемпионов и рекордсменов.

Путин пожелал успехов и всего наилучшего сотрудникам Олимпийского комитета РФ, а также атлетам, наставникам, тренерам и ветеранам олимпийского движения.

