МОК обсудит перенос сроков проведения зимней Олимпиады 2030 года

Кирсти Ковентри объяснила ситуацию климатическими изменениями.

Международный олимпийский комитет обсудит перенос сроков проведения зимних Олимпийских игр 2030 года на месяц назад из-за климатических изменений. Соответствующее заявление сделала президент МОК Кирсти Ковентри. Слова западной чиновницы привели журналисты из новостного агентства Kyodo. По словам эксперта, проведение международных состязаний может быть перенесено на январь, а Паралимпиады - на февраль.

Возможно, нам потребуется рассмотреть корректировку сроков. Паралимпийские игры сейчас проходят в марте, и один из вариантов - перенести их на более ранний срок. Все эти идеи были записаны и приняты к сведению. Кирсти Ковентри, эксперт

Член МОК Карл Штосс, курирующий пересмотр спортивных программ, допустил в интервью прессе, что отдельные виды спорта для летней Олимпиады также могут быть перенесены в зимнюю программу. Зимние Игры 2030 года состоятся во французских Альпах.

Шорт-трекист из Петербурга отправится на Зимние игры в Милане.

Фото: YouTube / Sky News