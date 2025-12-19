  1. Главная
МОК обсудит перенос сроков проведения зимней Олимпиады 2030 года
Сегодня, 14:18
126
Кирсти Ковентри объяснила ситуацию климатическими изменениями.

Международный олимпийский комитет  обсудит перенос сроков проведения зимних Олимпийских игр 2030 года на месяц назад из-за климатических изменений. Соответствующее заявление сделала президент МОК Кирсти Ковентри. Слова западной чиновницы привели журналисты из новостного агентства Kyodo. По словам эксперта, проведение международных состязаний может быть перенесено на январь, а Паралимпиады - на февраль.

Возможно, нам потребуется рассмотреть корректировку сроков. Паралимпийские игры сейчас проходят в марте, и один из вариантов - перенести их на более ранний срок. Все эти идеи были записаны и приняты к сведению.

Кирсти Ковентри, эксперт

Член МОК Карл Штосс, курирующий пересмотр спортивных программ, допустил в интервью прессе, что отдельные виды спорта для летней Олимпиады также могут быть перенесены в зимнюю программу. Зимние Игры 2030 года состоятся во французских Альпах. 

