В скором времени состоятся выборы главы МОК, на должность которого претендует британец Себастьян Коу.

Заявление кандидата на пост президента Международного олимпийского комитета, главы World Athletics Себастьяна Коу о вероятном допуске российских атлетов на международные соревнования после подписания мирного соглашения Москвы и Киева можно расценивать как предвыборный ход. Об этом журналистам телеканала "360.ru" заявила российский депутат Светлана Журова. Парламентарий из Государственной Думы братила внимание аудитории на то, что пока что российскому руководству или спортсменам западники никаких обещаний не давали, а слова Коу выглядят попыткой добавить себе голосов.

Он дает сигнал, что „если буду президентом, я буду молодцом, и с Россией, скорее всего, договорюсь". Хитрый ход. Думаю, отчасти предвыборный. А все будет зависеть от подписания мирного соглашения. Многие федерации так и озвучивают: мы русских ждем только после подписания мирного соглашения. Тогда флаг, гимн — все даем, все восстанавливаем. Светлана Журова, депутат ГД

Светлана Журова добавила, что мнение на пощадке МОК зависит от политиков, однако президенты международных федераций обязаны быть независимыми, поэтому что в их рабочие задачи входит думать о развитии спорта. Депутат из России пояснила, что Себастьян Коу является олимпийским чемпионом, который выиграл свою медаль в Москве. Она полагает, что у бывшего атлета остались где-то в душе хорошие впечатления от нашей страны., хотя в то время его команда не поехала на Олимпиаду, но сам Коу получил возможность выиграть медаль.

Президент World Athletics поддержал возвращение россиян в случае подписания мирного договора.

Фото и видео: 360.ru