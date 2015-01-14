Президент World Athletics поддержал возвращение россиян в случае подписания мирного договора

Себастьян Коу указал, что вопрос будет решен, если Киев и Москва смогут "удовлетворительно договориться".

Российские спортсмены по легкой атлетике могут вернуться на международные соревнования после мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и кандидат в главы Международного олимпийского комитета (МОК) Себастьян Коу в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Гость шоу уточнил, что современный мир устроен довольно сложно, но при этом все вооруженные конфликты всегда заканчиваются за стол переговоров. Себастьян Коу заметил, что изменения касаются только места. где будет находиться этот стол, а также люди, которые там сидят.

Я не эксперт в этой отрасли, но очевидно, что нужно будет разбираться с этой ситуацией конкретнее, когда будет подписан мирный договор. Если обе стороны будут удовлетворены, то, если рассуждать логически, будет лучше, если люди будут находиться внутри спортивной семьи, чем если они будут отстранены. Себастьян Коу, глава World Athletics

Напомним, что российские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения кризисной ситуации на Украине лишены возможности участвовать в крупных международных состязаниях. Право выступать на иностранных турнирах под государственным флагом страны спортсмены из России утратили еще в 2017 году. Ранее представители были вынуждены пропустить Олимпиаду-2016 в Бразилии. Исключением на тот момент стала только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая проживала на территории США.

World Athletics: легкоатлеты из РФ не выступят на Олимпиаде-2024.

Фото и видео: YouTube / Piers Morgan Uncensored