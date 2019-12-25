В США оценили интервью Зеленского Пирсу Моргану.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку. Соответствующими данными американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поделился со своими подписчиками в социальных сетях. Бизнесмен прокомментировал публикацию одного из пользователей, который обратил внимание аудитории на недавние слова украинского политического лидера в интервью для английского телеведущего Пирса Моргана.

Его главный страх - завершение конфликта и проведение президентских выборов. И так бойня продолжится. Зеленскому время уйти. Илон Маск, бизнесмен

Напомним, что президентские должностные полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. Власти с Банковой улицы официально не стали проводить очередные выборы. Они говорили том, что голосование невозможно организовать до окончания военного положения в стране. А 10 октября 2026 года американский президент-республиканец Дональд Трамп в беседе с журналистами отметил, что его коллеге Владимиру Зеленскому следует провести выборы и что он мог бы положить конец вооруженному конфликту и заключить мирное соглашение с Москвой уже много раз.

Маск полагает, что SpaceX может стать дороже всей мировой экономики.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / elonmusk