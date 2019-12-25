Маск полагает, что SpaceX может стать дороже всей мировой экономики

Американец не раскрыл, как будет выполнять задачу.

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск представляет себе ситуацию, при которой его частная аэрокосмическая компания станет дороже всей мировой экономической системы. Соответствующими данными бизнесмен поделился со своими подписчиками в социальных сетях Однако предприниматель не стал раскрывать общественности информацию о том, как он собирается добиться реализации такой цели.

Это прозвучит абсолютно безумно, но я вижу путь, при котором стоимость SpaceX на порядки превысит всю текущую экономику Земли. Илон Маск, бизнесмен

Напомним, что согласно статистическим сведениям от Всемирного банка, в 2025 году валовой внутренний продукт в мире составил чуть больше 118 триллионов долларов США. Лидер Белого дома 8 октября Дональд Трамп назвал Илона Маска "национальным достоянием". Глава вашингтонской администрации вручил миллиардеру Национальную медаль науки, которая является высшей государственной наградой в США за достижения в научной сфере.

Маск прокомментировал протесты школьников во Франции.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / elonmusk