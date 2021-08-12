World Athletics: легкоатлеты из РФ не выступят на Олимпиаде-2024

Себастьян Коу оценил также решение МОК.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сняла с российских спортсменов по легкой атлетике отстранение от международных соревнований, поэтому они не будут представлены на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал глава организации Себастьян Коу. Он пояснил, что россияне не будут выступать даже в нейтральном статусе. Он отрицательно ответил на вопрос СМИ о том, изменилась ли его позиция на фоне недавнего решения МОК.

Решение, которое было поддержано на Олимпийском саммите, на котором я присутствовал. У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась. Себастьян Коу, глава World Athletics

Эксперт заметил, что зрители со всего мира смогут увидеть российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Однако при этом речь не идет о легкоатлетах. Себастьян Коу отметил, что такая позиция сформирована практически единогласно "членами легкоатлетической семьи".

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 11 тысяч спортсменов.

Еще в середине августа глава World Athletics говорил о том, что он не верит в участие российских легкоатлетов в Олимпиаде.

Фото и видео: YouTube / World Athletics