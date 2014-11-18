World Athletics не верит в участие российских легкоатлетов в Олимпиаде

Себастьян Коу не думает, что ситуация со статусом атлетов из России и Белоруссии изменится.

Российские и белорусские легкоатлеты вряд ли смогут принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Соответствующее заявление иностранный специалист, президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), британец Себастьян Коу сделал в ходе выступления перед журналистами, созванного после его переизбрания на должность.

Вряд ли. Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень не похоже, что ситуация изменится. Себастьян Коу, глава World Athletics

Напомним, что в марте 2023 года совет World Athletics принял во внимание рекомендацию рабочей группы и восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Однако эксперты продлили отстранение спортсменов из России и Белоруссии от международных стартов, проводимых под эгидой World Athletics, из-за украинского кризиса.

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Фото и видео: YouTube / World Athletics