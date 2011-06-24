Бах рассказал о мерах МОК для участия трансгендеров в турнирах

Глава МОК оценил подходы в правилах по участию в международных турнирах.

Международный олимпийский комитет очертил рамки для международных федераций для участия спортсменов-трансгендеров в соревнованиях в соответствии с научными подходами. Соответствующее заявление в рамках круглого стола с иностранными журналистами сделал президент МОК Томас Бах. Эксперт добавил, что был указан четкий путь по принятию "верных решений" в отношении участия трансгендеров в турнирах. Он заметил, что невозможно сравнивать всадника и метателя молота в легкой атлетике.

Трансгендеры, юридические эксперты, научные эксперты должны прийти к решению. Несколько дней назад соответствующие подразделения в ООН призвали международные федерации проводить политику по этому вопросу в соответствии с линией МОК. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что Международный союз велосипедистов (UCI) и Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) запретили трансгендерным атлетам принимать участие в турнирах с женщинами. В июне прошлого года Международная федерация плавания (FINA; текущее название - World Aquatics) ужесточила требования участия трансгендеров в своих турнирах.

Решение по участию россиян в Олимпиаде могут принять в октябре, заявил Бах.

Фото и видео: YouTube / IOC Media