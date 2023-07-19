Решение по участию россиян в Олимпиаде могут принять в октябре, заявил Бах

Томас Бах рассказал о защите прав человека и отсутствии дискриминации атлетов.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе круглого стола с иностранными журналистами допустил, что решение по участию российских и белорусских атлетов в Олимпиаде 2024 года в Париже будет принято на сессии МОК, которая состоится в октябре текущего года. Заседание запланировано на 17 и 18 числа в городе Мумбаи. На текущий момент Исполнительный комитет МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживавших специальную военную операцию на Украине россиян в качестве нейтральных представителей. Однако связанные с военными структурами и органами безопасности атлеты и сборные команды не смогут принимать участие в турнирах.

Нейтральные атлеты не демонстрируют национальных цветов, все будет в порядке. Мы возьмем для принятия решения необходимое время. Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре в Индии... Я не могу говорить о дедлайнах. Мы хотим сделать это в интеллигентной манере. Томас Бах, глава МОК

Экспет напомнил СМИ о том, что "наказаны" были российские власти, но при этом МОК стремится защитить права человека. Такая позиция якобы совпадает с позицией специального докладчика ООН. Томас Бах также призвал коллег на допускать дискриминации спортсменов.

Азербайджан и Армения, Палестина и Израиль, Эфиопия и Эритрея, Ирак и Иран, вторжение в Афганистан - мы всегда принципиально не наказывали атлетов. Томас Бах, глава МОК

Чемпионке Бельгии по толканию ядра пришлось бежать стометровку.

Фото и видео: YouTube / IOC Media