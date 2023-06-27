Чемпионке Бельгии по толканию ядра пришлось бежать стометровку

Джолиен Бумкво спасла национальную сборную от дисквалификации.

В социальных сетях восхищаются впредставительницей Бельгии по легкой атлетике Джолиен Бумкво, которой пришлось выступать в несвойственной ей спортивной дисциплине. Чемпионка страны по метанию молота и толканию ядра пробежала стометровую дистанцию в рамках соревнований. Это произошло из-за того, что ее коллега по команда травмировалась и не могла выйти для участия в состязаниях. Если бы Бельгия не предоставила бегуна, то вся сборная получила бы дисквалификацию на турнире. В результате Джолиен Бумкво пробежала необходимое расстояние, отстав от лидера гонки на 19 секунд. Журналисты заметили, что атлетка никогда в своей жизни не занималась бегом. Однако девушка вышла на старт, а затем пробежала всю дистанцию, не свалив ни одного барьера.

Бах заявил, что мировой спорт находится под угрозой.

Фото и видео: Telegram / BAZA