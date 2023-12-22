В Петербурге пройдет забег PushkinRun на 10 км

Спортсмены стартуют в 10:00.

В Петербурге пройдет забег PushkinRun на 10 километр. Спортивный марафон запланирован на 24 марта. Об этом сообщили в группе мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

Участники пробегут по трассе рядом со стадионом "СКА Арена" и музеем "Исторический парк Россия – моя история". В забеге примут участие около двух тыс. спортсменов. На марафон приедут жители Амурской, Архангельской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской областей, Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тулы, Тюмени, Воронежа и многих других городов.

Спортсмены стартуют в 10:00. На финишной прямой увидятся представители самых разных профессий: это и архитекторы, и пожарные, и IT-специалисты, экономисты, юристы, врачи, воспитатели, бармены, бизнесмены.

Ранее на Piter.tv: Психологи рассказали россиянам, как стать счастливыми.

Фото: ВКонтакте / PushkinRun беговое сообщество