Психологи рассказали россиянам, как стать счастливыми

Piter.tv пообщался с психологами, которые рассказали, как можно стать счастливее, и что нужно для этого делать.

Международный день счастья отмечается ежегодно 20 марта. Праздник учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 28 июня 2012 года. Поддержав инициативу Бутана (маленького государства в Южной Азии), ООН признала, что достижение счастья является одной из самых главных целей всего человеческого сообщества, и призвала все страны мира сделать все возможное для повышения уровня жизни населения. В обнародованном ежегодном Всемирном докладе счастья, который готовится группой экспертов по заказу ООН, Россия в 2024 году оказалась на 72-м месте в списке самых счастливых стран мира. Piter.tv пообщался с психологами, которые рассказали, как можно стать счастливее, и что нужно для этого делать.

Счастье определяется множеством параметров, основные из которых — положительные эмоции и удовлетворенность жизнью. Последнее зависит от качества отношений с другими людьми, самореализации, финансового благополучия. Для каждого человека важным будет что-то свое, поэтому и ощущение счастья будет зависеть от того, насколько реализована и наполнена эта сфера жизни. Еще один немаловажный фактор, который влияет на ощущение счастья человека, – страна и культура, в которой он живет. Россия долгое время была коллективистской страной, в которой интересы общества ставились выше частных. Валерий Гут, кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта, разработчик теории адаптивного интеллекта

Старший преподаватель кафедры социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат психологических наук Ольга Полежаева отметила, что россияне гораздо чаще и легче делятся с близким окружением своими несчастьями, чем историями о том, "как всё хорошо и благополучно".

Причины данного поведения, неумения быть счастливым, обесценивания и критики счастья окружающих, упоения своим несчастьем, укоренились в привычках и психике россиян не в последние десятки лет, а скорее даже сотни, привычка эта сложилась исторически и крепко укоренилась, но, как и любую другую вредную привычку, эту можно искоренить. Ольга Полежаева, кандидат психологических наук

Что помогает стать счастливее

Кандидат психологических наук Валерий Гут считает, что ощущение счастья субъективно. Человек может на него повлиять – почаще думать о том, что хорошего у него уже есть в жизни, самостоятельно наполнять каждый свой день событиями, которые приносят радость, заботиться о себе и делать мир вокруг себя немного лучше. Также специалист предложил, что именно можно сделать, чтобы поймать ощущение счастья.

– Красота и искусство. Исследователи из Университета Турку и Университета Аалто в Финляндии пришли к выводу, что просмотр произведений искусства оказывает на людей мощное воздействие и в целом делает счастливее. Подобное можно утверждать и о музыке, кино, книгах. Все это способно влиять на наше настроение, снижать стресс и повышать уровень удовлетворенности жизнью.

Важно понимать, что наполняет именно красивое и высокое искусство. Ученый в области нейронауки Татьяна Черниговская говорит, что только классическая литература и музыка полезны для мозга.

– Творчество и хобби. Это то, что помогает раскрыть нашего внутреннего ребенка, потенциал, приносит удовлетворение и радость. Занимаясь любимым делом, люди погружаются в состояние "потока", описанное психологом Михаем Чиксентмихайи. Это занятие, которое настолько поглощает, что человек не ощущает времени, самого себя, а вместо усталости чувствует постоянный прилив энергии.

– Добрые дела. Когда мы помогаем другим людям, то становимся лучше и в собственных глазах. Добрые дела доставляют массу положительных эмоций: гордость, осознание своей значимости и ценности, вдохновение. Все это и делает нас счастливее.

Кандидат психологических наук Ольга Полежаева также предложила несколько практик, чтобы стать счастливее.

– Увидев или услышав негатив, стоит определить что-то положительное в ситуации, необязательно говорить это вслух, но мысленно необходимо заменить негативный образ мыслей позитивным. Поначалу это будет крайне сложно, как с любой дурной привычкой, для преодоления внутреннего сопротивления важно подготовить список того, что в жизни есть хорошего, положительного, и использовать этот список, как подсказку в случаях, когда положительного в ситуации найти не получается. В списке могут содержаться успехи и достижения, положительные качества, приятные воспоминания последних лет. Необходимо обращаться к этому списку в течение дня, поэтому удобно создать его в заметках в смартфоне или органайзере, записной книжке, которые всегда с собой.

– В течение дня важно создавать себе не менее трех положительных, приятных впечатления, это может быть прослушивание любимой музыки, просмотр любимого вдохновляющего ролика, прогулка по любимому парку, любимое вкусное блюдо в обеденный перерыв. Крайне важно эти приятные события проживать и ощущать осознано, ведь счастье – это про ощущение в моменте, поэтому рекомендуется заранее создать такой список разнообразных приятных событий, которые вы сможете реализовать для себя, независимо от обстоятельств текущего дня, проживать каждое такое событие, не отвлекаясь ни на что другое, регистрировать, то есть отмечать, что в жизни произошло радостное событие и вы получили удовольствие. Поначалу будет казаться, что процесс происходит формально, но необходимо продолжить, и уже через несколько дней, неделю, появится ощущение удовлетворенности, за которым спустя еще несколько недель, появится радость и чувство удовольствия в моменте.

– Ежедневно в конце дня необходимо отмечать, какие положительные события произошли с вами без вашего участия, причем таких событий важно найти не менее трех, это могут быть крупные, так и самые простые жизненные моменты: светило солнце вместо дождя, на работе отметили хорошо сделанный отчет, дома радостно встретила собака или кошка. Замечая каждую такую позитивную ситуацию, мы помогаем своему организму вырабатывать гормоны счастья, формируем новые нейронные связи, делая эти три упражнения всего месяц, мы уже встанем на путь формирования полезной привычки "быть счастливым", останется только поддерживать новую приятную привычку, добавив регулярный сон, занятия спортом, здоровое питание и прогулки на свежем воздухе.

Фитнес-тренер FitStars, мастер спорта России по бодибилдингу Михаил Прыгунов также отметил, что спорт, здоровый сон и правильное питание могут помочь почувствовать себя внутренне лучше. Он отметил, что важно найти физическую активность по душе и внедрить её в повседневную рутину. Спорт активирует выработку "гормонов счастья", таких как дофамин, серотонин и окситоцин. Также не стоит забывать про правильное питание и полноценный сон, подытожил специалист.

Материал подготовила Анастасия Дорофеева для Piter.tv

Фото: unsplash