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Фабрику "Счастье" из Петербурга наградили на выставке в Эр-Рияде
Сегодня, 18:56
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Фабрику "Счастье" из Петербурга наградили на выставке в Эр-Рияде

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Представители жюри отметили креативный подход к упаковке конфет.

Петербургская шоколадная фабрика "Счастье" получила награду в номинации Best Innovative Packaging премии Saudi Food Excellence Awards на международной выставке продуктов Saudi Food Show 2025, которая началась в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Представители жюри отметили креативный подход к упаковке конфет, рассказали в Смольном 13 мая. 

Для нашего города участие в выставке – важный шаг в дальнейшем укреплении торгово-экономических связей с партнерами из королевства. Награда говорит о международном признании высокого качества петербургской продукции.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

В Северной столице работают свыше 70 крупных и средних предприятий, более 100 малых производств и выше 1,5 тыс. микропроизводств, специализирующихся на выпуске продуктов питания и напитков. 

Ранее на Piter.TV: гастрофестиваль Петербурга признали одним из лучших в РФ. 

Фото: Telegram / Кирилл Поляков 

Теги: выставка, счастье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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