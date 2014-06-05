Фабрику "Счастье" из Петербурга наградили на выставке в Эр-Рияде

Представители жюри отметили креативный подход к упаковке конфет.

Петербургская шоколадная фабрика "Счастье" получила награду в номинации Best Innovative Packaging премии Saudi Food Excellence Awards на международной выставке продуктов Saudi Food Show 2025, которая началась в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Представители жюри отметили креативный подход к упаковке конфет, рассказали в Смольном 13 мая.

Для нашего города участие в выставке – важный шаг в дальнейшем укреплении торгово-экономических связей с партнерами из королевства. Награда говорит о международном признании высокого качества петербургской продукции. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В Северной столице работают свыше 70 крупных и средних предприятий, более 100 малых производств и выше 1,5 тыс. микропроизводств, специализирующихся на выпуске продуктов питания и напитков.

Ранее на Piter.TV: гастрофестиваль Петербурга признали одним из лучших в РФ.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков