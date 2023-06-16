Гастрофестиваль Петербурга признали одним из лучших в РФ

В 2024 году фестиваль проходил с 5 по 7 июля.

Гастрономический фестиваль Петербурга вошел в число победителей ежегодного рейтинга Министерства промышленности и торговли РФ в номинации "Лучший торговый фестиваль". В отборе поучаствовали 1,3 тыс. заявок со всей страны, рассказали 13 мая в Смольном.

Наш фестиваль демонстрирует богатство и разнообразие петербургской гастрономической культуры, служит мощным драйвером развития туризма и экономики города. Мы создали площадку, которая привлекает внимание гостей со всей страны, способствует популяризации отечественных продуктов и укрепляет позиции Петербурга как кулинарной столицы РФ. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В 2024 году гастрофестиваль проходил с 5 по 7 июля. В Парке 300-летия организовали свыше 500 посадочных мест. Посетителей угощали блюдами со всех концов света и обучали тонкостям их приготовления на мастер-классах. Пришли на мероприятие не менее 50 тыс. человек.

Ранее на Piter.TV: "Ночь музеев" пройдет в Петербурге с 17 на 18 мая.

Фото: пресс-служба Смольного