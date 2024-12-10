"Ночь музеев" пройдет в Петербурге с 17 на 18 мая

В акции поучаствуют 140 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов.

В эти выходные, с 17 на 18 мая, в Петербурге пройдет "Ночь музеев", рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

В акции поучаствуют 140 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов, тема – "Герои". Каждое учреждение подготовило специальную программу: выставки, концерты, спектакли, экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции и конкурсы.

В этом году к проекту присоединились 11 новых участников. Часть музеев будет работать вечером – с 18:00 до 23:00, другие ждут гостей всю ночь, до 06:00. Вся информация доступна на сайте акции.

Ранее мы сообщили о том, что Фестиваль ледоколов в Петербурге посетили 80 тыс. человек. Посетители имели уникальную возможность осмотреть три знаменитых ледокола – "Капитан Николаев", "Мудьюг" и "Капитан Плахин".

Фото: Telegram / Пиотровский Online (Руслана Слепова)