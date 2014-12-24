Фестиваль ледоколов в Петербурге посетили 80 тыс. человек

На протяжении четырёх дней посетители имели уникальную возможность осмотреть три знаменитых ледокола — "Капитан Николаев", "Мудьюг" и "Капитан Плахин", стоящие у набережной Лейтенанта Шмидта.

С 1 по 4 мая Северная столица принимала традиционный XI Фестиваль ледоколов, собравший рекордное количество посетителей — более 80 тысяч человек, что вдвое превосходит показатели прошлого года, когда мероприятие посетило чуть более 38 тысяч гостей.

Организаторами события выступили Комитет по развитию туризма и Морской совет при правительстве Санкт-Петербурга совместно с предприятием "Росморпорт". Программа фестиваля посвящена знаменательной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, став традиционным открытием летнего туристического сезона в городе.

На протяжении четырёх дней посетители имели уникальную возможность осмотреть три знаменитых ледокола — "Капитан Николаев", "Мудьюг" и "Капитан Плахин", стоящие у набережной Лейтенанта Шмидта. Особенностью открытия фестиваля стало посещение кораблей учащимися из Курской области, временно находящимися в Петербурге. Далее экскурсии на ледоколы продолжались ежедневно для широкой публики абсолютно бесплатно. Дополнительно в рамках программы фестиваля Музей "Ледокол Красин" организовал серию увлекательных мероприятий.

Глава городского комитета по туризму Евгений Панкевич выразил радость от растущего интереса общественности к фестивалю, отмечая, что ежегодно событие привлекает туристов из разных уголков мира, становясь визитной карточкой культурной жизни Петербурга.

Вся набережная Лейтенанта Шмидта превратилась в зону отдыха и развлечений: многочисленные интерактивные зоны, фотосессии, конкурсы и творческое общение наполняли пространство яркими впечатлениями. Центральная сцена представила выступления исполнителей авторской музыки, оригинальное искусство цирковых мастеров фестиваля "Магия Севера", дефиле исторических костюмов 1940-х годов и регулярные танцевальные уроки в стиле эпохи "Синий платочек".

Одним из ярких моментов фестиваля стал знаменитый "Вальс буксиров", украсивший собой простор акватории Невы зрелищем плавающих оркестров. Заключительным аккордом стала грандиозная церемония прощания с ледоколами 4 мая, включающая выступление духового оркестра и яркое шоу барабанных ритмов.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга стартовал велопробег в честь 80-летия Победы.

Видео: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга