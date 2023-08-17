В Петербурге открылся 11-й Фестиваль ледоколов, посвящённый 80-летию Победы

Первыми гостями станут школьники из Курской области.

Сегодня у набережной Лейтенанта Шмидта начал работу 11-й Фестиваль ледоколов, который в этом году проходит под знаком 80-летия Великой Победы. К причалам ошвартовались атомные ледоколы "Капитан Николаев", "Мудьюг" и "Капитан Плахин", которые пробудут в городе до 4 мая.

Особое внимание организаторы уделили легендарному ледоколу "Красин" — единственному сохранившемуся участнику полярных конвоев военных лет. На его борту развернута специальная экспозиция, рассказывающая о вкладе моряков в победу над фашизмом.

"Эти могучие суда символизируют мощь российского флота и героизм наших моряков. Мы подготовили насыщенную программу, которая будет интересна посетителям всех возрастов" Александр Беглов

Первыми гостями станут школьники из Курской области — региона, который в этом году отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В программе фестиваля — экскурсии по судам, тематические выставки и интерактивные мероприятия.

Для посещения необходимо заранее забронировать бесплатные билеты (доступно 17 тысяч мест) на официальном сайте мероприятия. Возрастное ограничение — 6+.

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Фото и видео: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга