Центр для туристов открылся в Доме книги на Невском

До конца сезона город планирует открыть еще один подобный пункт в Петропавловской крепости.

В среду, 30-го апреля, в Доме книги на Невском проспекте открылся туристский информационный центр, где гости города смогут получить актуальную информацию об интересных местах в Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Кроме того, в новом центре туристы смогут узнать об интересных туристических предложениях, а также взять бесплатные карты и путеводители и приобрести билеты на экскурсии, водные прогулки, в музеи и на театральные представления.

Новый информационный центр дополнил сеть из 13 действующих центров информационной поддержки туристов. А до конца сезона ещё один откроется в Петропавловской крепости. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что впервые в истории Мариинской больницы успешно проведена сложнейшая операция по пересадке сердца пациенту, ставившая целью спасение больных с последней стадией хронической сердечной недостаточности.

Видео: Telegram / Пиотровский Online