Комитет по развитию туризма Петербурга: Фестиваль ледоколов может не состояться в 2026 году

Первый Фестиваль ледоколов прошёл в 2014 году в ознаменование 150-летия российского ледокольного флота.

В 2026 году традиционный летний Фестиваль ледоколов в Петербурге может не состояться. Глава Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич заявил на пресс-конференции в "Интерфаксе", что, хотя работа над организацией мероприятия ведётся, уверенности в проведении фестиваля в этом сезоне пока нет.

Мы уверены, что сможем вернуться к этому проекту в ближайшие годы, возможно, в 2027 или 2028 годах, но сейчас существуют некоторые технические трудности, которые мы пытаемся преодолеть. Евгений Панкевич, глава Комитета по развитию туризма Петербурга

Несмотря на неопределённость, портал "Культура Петербурга" продолжает анонсировать проведение фестиваля с 30 апреля по 3 мая.

Первый Фестиваль ледоколов прошёл в 2014 году в ознаменование 150-летия российского ледокольного флота. Прошлый XI фестиваль собрал около 80 тысяч посетителей, продемонстрировав удвоение посещаемости по сравнению с предыдущим мероприятием в 2024 году.

