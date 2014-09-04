80-летие Победы отпраздновали на Сестрорецком инструментальном заводе

Участники митинга, среди которых были участники трудового фронта, городская администрация и дети войны, возложили цветы в память о людях, защищавших свободу нашей родины в суровые годы войны.

Ветеранов Великой Отечественной войны собрали у мемориальной стелы, установленной в честь трудовых подвигов работников Сестрорецкого инструментального завода, чтобы отметить юбилей 80-летия Победы. Участники митинга, среди которых были участники трудового фронта, городская администрация и дети войны, возложили цветы в память о людях, защищавших свободу нашей родины в суровые годы войны, пишет "Петербургский дневник".

Светлана Яковлева, председатель совета директоров компании, ведущей реконструкцию территории завода, подчеркнула, насколько важно помнить страдания и жертвы, принесённые той эпохой. Андрей Иванов, глава муниципалитета города Сестрорецка, назвал пребывание на легендарной территории завода великой честью и привилегией. Депутат городского парламента Александр Ходосок напомнил собравшимся, что трагедия войны коснулась каждой советской семьи.

Завершив официальную часть, слово взяли ветераны, вспомнившие своё прошлое. Людмила Наговская поделилсь воспоминаниями о жизни в ленинградской блокаде, рассказав, как жители поддерживали друг друга, стараясь отвлечься от тягот военного времени разговорами о позитивных моментах жизни. Людмила Банатова вспомнила военные события и свое послевоенное обучение в Ленинграде, замужество и работу на заводе, особо отметив профессионализм сотрудников отдела главного метролога, включая Юрия Цатуряна — почётного гражданина города Сестрорецка.

Ранее мы сообщили о том, что концерт "Голоса Победы" состоялся в Доме журналиста 7 мая.

Фото: Егор Сысоев