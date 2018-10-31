Концерт "Голоса Победы" состоялся в Доме журналиста 7 мая

Кульминацией стала минута молчания в честь памяти героев Великой Отечественной войны. Далее последовала музыкальная программа, состоящая из известных композиций.

Традиционный концерт "Голоса Победы", посвящённый 80-летию Дня Победы, состоялся 7 мая в петербургском Доме журналиста на Невском проспекте, 70. Организатором мероприятия выступил издательский дом "Аргументы и факты" при содействии администрации Санкт-Петербурга. Концерт собрал почётных гостей, среди которых присутствовали ветераны, бывшие жители блокадного Ленинграда, дети войны и приезжие туристы, пишет spb.aif.ru.

Открывалась вечерняя программа исполнением песни "Довоенный вальс" солисткой Александрой Артёменко. Затем ведущие церемонии поблагодарили партнеров и организаторов мероприятия, среди которых значатся холдинги РСТИ и "Петербург-Концерт", компания "Супротек", издательства "Литпроект" и "Европром", фабрики "Кристоф" и "Ладога", ресторанные заведения "Петров-Водкин" и "Uno Senso", предприятия "Европром" и "Нева Милк".

Кульминацией стала минута молчания в честь памяти героев Великой Отечественной войны. Далее последовала музыкальная программа, состоящая из известных композиций: "От героев былых времен" исполнила Александра Артёменко, песню "Огонёк" спела Дарья Лобко, Ивана Беседина сопровождали мелодии "Вечер на рейде" и "Журавли". Завершающим аккордом стало яркое выступление народного хореографического коллектива "Имамат" с номером "Горский танец" под руководством хореографа Нурмагомеда Гаджиева.

Организаторы отмечают, что акция "Голоса Победы", которую издание проводит ежегодно вот уже семнадцатый раз, традиционно объединяет разные поколения россиян и является данью уважения великому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Татьяна Швецова / АиФ