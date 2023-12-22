Петербуржцам рассказали, какие продукты взять на пикник

Отмечается, что на природу лучше не брать копчености, яйца, кремовые десерты и молочные продукты.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 28 апреля горожанам рассказали, какие продукты стоит брать для пикника.

Отмечается, что на природу лучше не брать копчености, яйца, кремовые десерты и молочные продукты. Подойдут овощи, фрукты, зелень, хлеб и сухарики, сыр, маринованное мясо для шашлыка, вода и напитки в бутылках.

Сырое мясо, овощи и фрукты лучше положить в разные контейнеры или сумки, разделывать разными ножами на разных разделочных досках. Так риск переноса опасных микроорганизмов с сырых продуктов на свежие будет минимален. Овощи и фрукты необходимо вымыть заранее под проточной водой. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Кроме того, в ведомстве напомнили, что нужно не забывать о правилах личной гигиены и начале сезона активности клещей. При нахождении в лесу или парке лучше надевать одежду светлого цвета, которая закрывает видимые участки тела. Необходимо убирать волосы, а брюки заправлять в сапоги. Также важно помнить о специальных акарицидных средствах.

Ранее на Piter.TV: петербуржцам рассказали, где можно безопасно пожарить шашлыки.

Фото: pxhere; пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу