За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ упала в Петербурге, но выросла в Ленобласти

В Петербурге за последнюю неделю уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и гриппом снизился на 2,6%. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, эпидемические пороги среди населения не превышены.

По данным ведомства, на долю гриппа пришлось 1,2% случаев. Среди негриппозных вирусов доминировали SARS-CoV-2, РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы. При этом уровень заболеваемости COVID-19 в городе остался на прежнем уровне.

В Ленинградской области, напротив, зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 16,7%, а количество случаев заражения коронавирусом снизилось на 7%. Однако и здесь эпидемические пороги не превышены.

Медики напоминают, что весеннее потепление не отменяет необходимости соблюдать меры предосторожности. Для защиты от вирусов рекомендуется тщательно мыть руки или использовать антисептик, избегать прикосновений к лицу, соблюдать дистанцию в людных местах и проводить регулярную влажную уборку дома. При появлении первых симптомов заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее врач рассказала, как пережить поллиноз в сезон пыльцы.

