Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о риске заражения сальмонеллой

Чтобы защититься от инфекции, специалисты рекомендовали чаще мыть руки, особенно после контакта с разбитыми яйцами или разделкой курицы.

Специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти сообщили, что сальмонелла представляет особую опасность, поскольку не изменяет вкус и запах еды, из-за чего заражение может произойти незаметно для человека. В ведомстве уточнили, что чаще всего бактерия проникает в организм через сырые яйца, мясо, рыбу и плохо промытые овощи, однако существуют и менее очевидные пути, например, через грязные руки после контакта с домашними питомцами.

В ведомстве отметили, что заболевание протекает тяжело и сопровождается расстройством кишечника, повышением температуры, спазмами и тошнотой. При этом в группе повышенного риска находятся дети, пожилые люди и граждане с ослабленным иммунитетом.

Чтобы защититься от инфекции, специалисты рекомендовали чаще мыть руки, особенно после контакта с разбитыми яйцами или разделкой курицы. Они также посоветовали не использовать одну разделочную доску для сырого мяса и овощей, следить за тем, чтобы яичная скорлупа не соприкасалась с другими продуктами, а мясо и яйца были хорошо прожарены или проварены. Кроме того, Роспотребнадзор призвал держать питомцев подальше от обеденного стола, а аквариумные фильтры и инвентарь мыть не в кухонной раковине, а в ванной или отдельном тазу.

Эксперты подчеркнули, что при истекающем сроке годности или подозрительном виде продуктов от их употребления лучше отказаться. Обычно симптомы заболевания проходят в течение недели, однако при ухудшении состояния, высокой температуре или сильной боли необходимо обращаться к врачу, а при сильной диарее и признаках обезвоживания – вызывать скорую помощь.

Ранее Роспотребнадзор предупредил бизнес Петербурга и Ленобласти о главных ошибках при продаже маркированных товаров.

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