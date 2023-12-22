Петербуржцам рассказали, где можно безопасно пожарить шашлыки

Те, кто предпочитают уединиться, могут отправиться в поселок Лисий Нос.

Жителям Петербурга назвали безопасные и комфортные места для жарки шашлыков на природе. Ими поделилось издание "Петербургский дневник" 17 апреля.

В самом городе получится пожарить шашлыки на Суздальских озерах около станции метрополитена "Озерки". У воды можно найти беседки и мангальную зону. Кроме того, в Курортном районе Петербурга на пляже "Ласковый" также есть встроенные мангалы. Важно отметить, что в праздничные дни на этой локации отдыхает большое количество горожан.

Те, кто предпочитают уединиться, могут отправиться в поселок Лисий Нос. Длинный берег позволяет найти подходящее место для пикника. Однако мангал придется взять с собой.

Ранее мы рассказывали о том, что пожароопасный сезон стартовал в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)